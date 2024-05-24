Gökhan Özen, Müslüm Gürses şarkısı söyledi! Sosyal medya ikiye bölündü!

Gökhan Özen, Harbiye konserinde Müslüm Gürses’in ‘Senden Vazgeçmem’ şarkısını seslendirdi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Özen'in performansını beğenenler kadar, eleştirenler de oldu.

Gökhan Özen, Müslüm Gürses şarkısı söyledi! Sosyal medya ikiye bölündü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2024 10:34

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Harbiye konserinde Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı 'Senden Vazgeçmem'i seslendirdi. Özen'in bu performansı, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Gökhan Özen'in yorumladığı 'Senden Vazgeçmem', sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Performansı beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Kimileri Özen'in performansını beğenerek övgü dolu yorumlar yaparken, bazıları ise şarkının orijinaline sadık kalınmadığını ve Müslüm Gürses'in eşsiz yorumunun yeri doldurulamayacağını belirtti.





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