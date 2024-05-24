Gökhan Özen, Müslüm Gürses şarkısı söyledi! Sosyal medya ikiye bölündü!

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Harbiye konserinde Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı 'Senden Vazgeçmem'i seslendirdi. Özen'in bu performansı, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Gökhan Özen'in yorumladığı 'Senden Vazgeçmem', sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Performansı beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Kimileri Özen'in performansını beğenerek övgü dolu yorumlar yaparken, bazıları ise şarkının orijinaline sadık kalınmadığını ve Müslüm Gürses'in eşsiz yorumunun yeri doldurulamayacağını belirtti.









