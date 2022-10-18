Gökhan Çıra'dan itiraf! Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Kısa süre önce ikinci kez Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, Ciğerci'yi aldattığını söyledi:



“Biz kavgalıydık, çok üstüme gelmeye başlamıştı kıskançlık vs. Boşandı boşanacak gibiydik, o arada birisiyle konuşmaya başladım. Kötü bir boşluğa düştüm. Yanlış bir insanla aldattım, Allah belamı verdi zaten, çok yanlış şeyler yaptı bana. Beni en zayıf yerimden vurdu, keşke aldatmasaydım, 'hamileyim' dedi. Ben kıza araba, ev... Yalanmış, sonra öğrendik. Arabaları falan geri alana kadar akla karayı seçtik.



Sonra Selin'le tekrar konuşmaya başladık, barıştık. Aldatmak çok kötü bir şey, bir de beni bu kadar seven bir kadın varken yaptım. Ben ameliyat oldum, narkozdayken ayaklarımı öperek uyandırdı.



Ben de çok sevdim. Yoksa 17 yaşımdan beri onunla olabilir miydim? Hayatımın en iyi dönemlerini hem çalışarak hem bir kadınla beraber geçirdim. İnsanın da bazen sınırları oluyor, üstüne gelinmemesi gereken yerler oldu. Sabır taşı çatlayabiliyor, ama hayırlısı olsun. Şimdi ikimiz de mutluyuz.”