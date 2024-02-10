Gökhan Alkan: Erkeklerin estetiği saçıdır

Geçen gece Etiler'de aracının içinde görüntülenen 36 yaşındaki oyuncu Gökhan Alkan, objektiflere yansıyarak para çektiğini belirtti.

Son olarak Haziran ayında Kanal D dizisi 'Kraliçe'de rol alan Alkan, "Önümüzdeki ay yeni bir projeye başlıyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Ben boş zamanlarımı doldurmayı tercih ediyorum. Günlerim dolu dolu geçmeli" şeklinde konuştu.

Erkeklerin son zamanlarda estetik operasyonlara olan ilgisini değerlendiren ünlü isim, "Benimde estetik operasyon geçirdiğim yönünde hiçbir şey yok. Herkesin kendi tercihi olabilir ancak estetik operasyonların abartılmaması gerekir, özellikle de oyuncular için çünkü bu tip müdahaleler mimik kayıplarına yol açabilir. Ben şahsen estetik operasyonlar tercih etmem. Erkekler için estetik aslında saçlardır. Ben saç bakımıma özen gösteririm. Yüz bakımı yaparım ama bunlar bakım amaçlıdır, estetik değil" şeklinde konuştu.





Gökhan Alkan daha sonra aracındaki arkadaşıyla birlikte eve doğru yola çıktı.