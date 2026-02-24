Gökçe'den Ezber Bozan İtiraf: "11 Yıllık Evliliğimi Ertesi Gün Unuttum!"

"Tuttu Fırlattı Kalbini" şarkısıyla gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Gökçe, konuk olduğu Saba Tümer’in programında samimiyetiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yıllardır sakladığı 11 yıllık evliliğini ve mücadele ettiği sağlık sorunlarını ilk kez bu kadar açık yüreklilikle paylaştı.

"Kişilik Bozukluğu Yolumu Engelledi"

Sağlık durumuna dair çarpıcı bir itirafta bulunan Gökçe, kendisine Kişilik Bozukluğu teşhisi konulduğunu açıkladı. Bu durumun kariyerindeki istikrarı zaman zaman bozduğunu belirten ünlü isim, sahnenin kendisi için bir şifa alanı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Maalesef bu rahatsızlık, istikrarsız davranmama sebep olduğu için gitmek istediğim yolda beni hep engelledi. Ama sahneye çıktığım an her şeyi unutuyorum, orada resmen uçuyorum."

11 Yıllık Gizli Evliliğin Hikayesi: "Meraktan Evlendik"

Magazin dünyasından köşe bucak sakladığı evliliğine dair detayları paylaşan Gökçe, evlilik kurumuna bakış açısıyla herkesi şaşırttı. 11 yıl önce yurt dışında sessiz sedasız evlendiğini söyleyen şarkıcı, o süreci şöyle özetledi:

Düğün Korkusu: "Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten ve düğünden çok korkuyorduk, bize ürkütücü geliyordu."

Unutulan İmza: "Yurt dışında evlendik ama o kadar içgüdüsel ve meraktan yapılan bir işti ki, evlendiğimi ertesi gün unuttum!"

Yol Ayrımı: "Tam 11 yıl sürdü. Sonunda ise 'müsaadenle gideceğim' dedim ve bitirdik."

"Müsaadenle" Diyerek Veda Etti

Evliliğinin bir "merak" üzerine kurulduğunu ve düğün ritüellerinden kaçarak bu süreci tamamladığını belirten Gökçe, 11 yılın sonunda bu birlikteliği dostça noktaladığını ifade etti. Sanatçının özgür ruhlu tavrı ve hastalığına rağmen sahnedeki enerjisi izleyicilerden büyük destek gördü.