Manifest Zeynep Oktay'ın 2020'de Ünlü Fenomene Verdiği Cevap Olay Yarattı!

Türkiye'nin son yıllarda müzik dünyasına kazandırdığı en popüler gruplardan biri olan Manifest yakaladığı muazzam başarı grafiğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü sahne performansları, senkronize dans koreografileri, dinlenme rekorları kıran şarkıları ve dijital dünyada yarattıkları etkiyle genç kuşağın odak noktası haline gelen grup her adımıyla gündem belirliyor. Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Oktay'dan oluşan altılı; Zamansızdık, Arıyo, KTS ve pVg gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Grubun her bir üyesi özel hayatı ve kişisel tarzıyla yakından takip edilirken grubun mavisi olarak anılan Zeynep Oktay bu kez yıllar önce yaptığı tek satırlık bir sosyal medya yorumuyla viral oldu.

Aşk Hayatıyla Değil Soğukkanlı Duruşuyla Öne Çıkıyordu

Manifest grubunun diğer üyeleri son dönemde yaşadıkları ilişkilerle sık sık basında yer buldu. Sueda Uluca'nın Berkcan Güven'le, Hilal Yelekçi'nin Agah Uz'la, Esin Bahat'ın Motive ile adının anılması Mina Solak'ın Tuna Gezgin'le ve Lidya Pınar'ın Kaan Miraç Sezen'le olan birliktelikleri magazin sayfalarını süsledi. Grubun en mesafeli üyesi olarak tanınan Zeynep Oktay ise bugüne kadar aşk iddialarından uzak durarak daha çok kendine has enerjisi ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Ancak popülaritesinin artmasıyla birlikte geçmişi mercek altına alınan genç şarkıcının 2020 yılında attığı bir tweet yeniden gün yüzüne çıktı.

Duygu Özaslan'a Verdiği Yanıtı Viral Oldu

Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntüsüne göre Zeynep Oktay'ın 2020 yılında ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel." paylaşımının altına yalnızca "Sana kötü bir haberim var." şeklinde yanıt verdiği görüldü. Aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme oturan bu tek cümlelik cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Şarkıcının bugün de bilinen lafını esirgemeyen ve dik tavrının geçmişten geldiğini belirten hayranları; "Tam Zeynep enerjisi", "Altı yıl önce de aynı karaktermiş" ve "Karakter gelişimi değil karakter devamlılığı" şeklinde binlerce esprili yorum yaparak paylaşımı yeniden günün en çok konuşulan konuları arasına taşıdı.