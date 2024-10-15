Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a duygusal doğum günü mesajı!

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'un 47'nci yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Bahadır, paylaştığı romantik mesajında, eşiyle olan aşkını ve mutluluğunu dile getirdi.

Gökçe Bahadır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Artık ne istediğimi biliyorum’ dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum?” sözleriyle Emir Ersoy’un hayatına girmesiyle birlikte hissettiği değişimleri anlattı. Ardından ise duygusal mesajına şu sözlerle devam etti: "Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun, seni seviyorum.”

Bahadır ve Ersoy çifti, mutlu evlilikleri ve birbirlerine olan sevgileriyle magazin dünyasında sık sık örnek gösteriliyor. Gökçe Bahadır’ın bu içten doğum günü mesajı, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.