Gökçe Bahadır'dan Ayrıntılı Evlilik Teklifi İtirafı: "Elinde Leblebilerle Bana Teklif Etti"

Oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un kendisine leblebiyle evlilik teklifi ettiğini ve teklif anında eşinin kendisini unutup gittiğini düşündüğünü ayrıntılı anlattı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-12-2025 10:40

Müzisyen Emir Ersoy ile 25 Şubat 2022'de Çeşme'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, katıldığı bir programda eşinin kendisine yaptığı evlilik teklifini bu kez tüm ayrıntılarıyla anlattı. Daha önce bu konuda yüzeysel kalan Bahadır'ın anlattıkları, teklifin ne kadar sıra dışı ve samimi olduğunu gözler önüne serdi.

"Para Çekeyim Dedi ve Beni Bırakıp Kayboldu"

Mutlu birlikteliği süren Emir Ersoy ile yaşadığı o anları paylaşan Gökçe Bahadır, teklifin ilişkinin beşinci ayında, Alaçatı'da gerçekleştiğini belirtti:

"İlişkimizin beşinci ayında Alaçatı'daydık. 'Gidip para çekeyim' dedi ve beni bırakıp kayboldu. 'Bu adam beni bırakıp gitti' diye düşündüm. Çünkü arkadaşları Emir'in unutkan olduğunu anlatırdı."

Bahadır, eşinin kaybolmasının hemen ardından geri döndüğünü ve elinde bambaşka bir şeyle geldiğini söyledi:

"2 - 3 dakika sonra elinde leblebiyle geldi. 'Sen aç olduğunu söyleyince yemeğe kadar tutsun diye aldım' dedi. O gece elimizde leblebilerle bana evlilik teklif etti."

Gökçe Bahadır'ın leblebili evlilik teklifi hikâyesi, romantizmin beklenmedik anlarda da yakalanabileceğini gösterdi.

