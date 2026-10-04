Gökçe Bahadır’dan Aylar Sonra Gelen Hamilelik Pozu!

Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy hayatlarının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor. 2022 yılında evlenen çift şimdi de ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Bahadır’ın hamileliğinde artık son aylara yaklaşılırken oyuncudan yeni bir fotoğraf geldi.

Karnı İyice Belirginleşti

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Gökçe Bahadır bu özel süreci mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Son paylaşımında ise hamileliği artık iyice belli olan Bahadır dikkat çekti. Oyuncu ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta büyüyen karnı da oldukça belirgin şekilde görülüyor.

Bahadır’ın bu doğal ve sade paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Anne olmaya hazırlanan oyuncunun mutluluğu da fotoğrafına yansımış durumda.

İlk Kez Anne Olacak

Gökçe Bahadır daha önce yaptığı açıklamalarda annelikle ilgili duygularını da paylaşmıştı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çocuk sahibi olmanın kendisi için ne kadar özel olduğunu dile getirmişti. Bahadır daha önce yaptığı bir açıklamada, “Çocuk dünyanın en güzel şeyi” sözleriyle duygularını anlatmıştı.

Şimdilerde ise Bahadır ve Emir Ersoy’un evinde tatlı bir hazırlık telaşı yaşanıyor. Çift ilk çocuklarını kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Bahadır’ın hamilelik sürecini sakin ve gözlerden uzak geçirmek istemesi ise dikkat çekiyor. Buna rağmen paylaştığı bu yeni fotoğraf takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Oyuncunun anne olmaya sayılı aylar kala verdiği bu poz sosyal medyada da gündem oldu.