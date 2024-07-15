Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Gündoğan'da unutulmaz bir akşam geçirdi

Gündüz saatlerinde sahne alan Gökçe Bahadır, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi. Konserin sonunda gün batımını deneyimlemek için denize atlayan çift, serin suların keyfini çıkardı.

Gökçe Bahadır, suyun içinde ellerini yukarı kaldırıp zıplayarak sevincini dile getirdi. Daha sonra iskelede dans eden Bahadır, enerjisini konuklarına yansıttı. Ardından Emir Ersoy da koşarak denize atlayıp günün stresini attı.

Çift, deniz keyfinin ardından dinlenmek için mekana doğru yola çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 42 yaşındaki Bahadır, fit ve güzel görüntüsüyle dikkat çekti.

Bodrum'un güzellikleriyle buluşan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un keyif dolu anları, hayranları tarafından ilgiyle takip edildi.