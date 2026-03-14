Gökçe Bahadır Sahne Tutkusunu Anlattı: "Şarkı Söylerken Başka Bir Dünyadayım."

Gökçe Bahadır şarkıcı mı oluyor? Gökçe Bahadır Melike Şahin'e ne dedi? Ünlü oyuncunun yeni kurduğu yapım şirketi, Emir Ersoy ile evliliği ve sahne hayatına dair son açıklamaları haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2026 11:10

Ekranların sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır, son dönemde ağırlık verdiği müzik çalışmaları ve sahne performanslarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bahadır, meslektaşı Melike Şahin’in tartışma yaratan "sanatçılara saygı duyulmuyor" çıkışına ise oldukça diplomatik ve özgüvenli bir yanıt verdi.

 "Mesleğime Kendi Saygım Sonsuz"

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Melike Şahin'in, oyunculuk ve şarkıcılığın toplumda yeterince saygınlık görmediğine dair yaptığı açıklamalara değinen Bahadır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok hassas bir konu. 'Mesleğime saygı duyuluyor mu, duyulmuyor mu?' diye bir hisle yaşamıyorum. Ben kendi mesleğime çok saygı duyuyorum. O yüzden de işimi çok dikkatli ve hassas bir şekilde icra etmeye özen gösteriyorum."

 "Sahnede Kendimden Geçiyorum"

Oyunculuktaki başarısını sahne tozuna da taşıyan ünlü isim, mikrofon başına geçtiğinde hissettiği duyguları gizlemedi. Kendini sahnede ve oyunculukta çok beğendiğini belirten Bahadır, "Şarkı söylerken kendimden geçiyorum" diyerek müzik tutkusunun ne kadar derin olduğunu vurguladı.

 Patronluk Koltuğuna Oturdu

Müzisyen eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Gökçe Bahadır, sadece sahne önünde değil, mutfağında da yer alacağı yeni bir girişimin müjdesini verdi:

  • Yapım Şirketi: Bahadır, eşiyle birlikte kendi yapım şirketlerini kurduklarını açıkladı.

  • Yeni Projeler: Şimdilerde bu şirketin işleriyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini belirten oyuncu, artık kendi projelerini üretmeye hazırlandıklarının sinyalini verdi.

ÇOK OKUNANLAR
