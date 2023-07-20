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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un organik tatili

Gökçe Bahadır, sanatçı dostlarının aksine Bodrum’da mütevazı bir tatili tercih etti. Ünlü oyuncu ve müzisyen eşi Emir Ersoy, Kızılağaç’ta kiraladıkları kulübede doğayla baş başa kafalarını dinleyip organik besleniyor.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un organik tatili
Yayın Tarihi : 2023-07-20 10:49

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak için Bodrum'a kaçış yaptı. Kızılağaç Mevkii'nde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılan çift, huzur dolu günler geçiriyor. Doğayla baş başa kafalarını dinleyip, organik beslenme konusunda da özen gösteriyorlar.

 

 

Görüntülendikleri kulübe, şıklıktan uzak ama sade ve doğal bir yaşam tarzını yansıtıyor. Kafalarını dinlemek için tercih ettikleri bu mütevazı mekan, çiftin aradıkları sakinliği bulmalarına yardımcı oluyor.

Organik beslenmeye de önem veren Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, yöreye özgü lezzetlerle tatilin keyfini çıkarıyor. Bodrum'un doğal ürünlerini tadan ikili, sağlıklı yaşama olan tutkularını burada da sürdürüyorlar.

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