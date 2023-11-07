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Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşiyle benzerliği çok şaşırttı! O da oyuncuymuş!

'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' karakteri ile tanınan Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşi Gözde Akyıldız dünya evine girdi. İki kız kardeşin benzerliği gözlerden kaçmazken, Gözde Akyıldız'ın daha önce oyunculuk deneyimi olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşiyle benzerliği çok şaşırttı! O da oyuncuymuş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 14:21

Kırgın Çiçekler dizisindeki 'Songül' karakteriyle tanınan Gökçe Akyıldız, bir dönem ATV ekranlarının en popüler dizilerinden birinde başarılı bir performans sergiliyordu. Gökçe Akyıldız, daha önce evlenmiş ve Ömer Aslan adında bir oğlu bulunuyor. Kız kardeşi Gözde Akyıldız, evlilik yolculuğuna adım attı. İki kız kardeşin düğün paylaşımları, benzerlikleri ve güzellikleri ile dikkat çekti.

Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenmiş ve 2018'de oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı. 2020 yılında ise Mustafa Özyurt'tan boşanmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça ilgi çeken 31 yaşındaki başarılı oyuncu, kız kardeşinin düğününden özel bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Gözde Akyıldız'ın düğününde iki kardeşin benzerliği gözlerden kaçmadı.

Gözde Akyıldız ise daha önce çocuk oyunculuğu yapmış bir isim. Şu anda sosyolog olarak çalışan Gözde Akyıldız, bir dönem Serçe (2008), Üç Tatlı Cadı (2007), Ezo Gelin (2006), Zeynep (2005), Beşinci Boyut (2005), Bütün Çocuklarım (2004), 24 Saat (2004), Çınaraltı (2003), A.G.A (2003) gibi dizilerde rol almıştı.

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