Gizlice evlenip boşanan eski manken Ebru Destan'dan samimi açıklamalar

Ebru Destan, Gizli Evlilik ve Olaylı Boşanmanın Ardından Kameralar Karşısında. Bir zamanlar podyumların gözde ismi olan Ebru Destan, Mete Okay İnan ile iki yıllık bir aşkın ardından 2011'de gizli bir nikahla evlenmişti. Ancak evlilikleri boyunca eşinin ailesinin karşıtlığı nedeniyle zor anlar yaşayan Destan, 2016'da bu evliliği sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası, çocukları Oktay ve Ali için yaşanan velayet mücadelesiyle gündeme gelmişti.

Akmerkez'de Ebru Destan Rüzgarı

Ebru Destan, Akmerkez'de alışveriş yaparken basın mensuplarının karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, "Bugün alışveriş yapıp biraz kendime vakit ayırmak istedim." şeklinde açıklamada bulundu.

Harcama alışkanlıkları hakkında konuşan Destan, "Ben gereksiz harcamalar yapmam, gereksiz bir şey almak yerine borsaya yatırım yapmayı tercih ederim." dedi.

Olaylı Boşanma ve Velayet Sorunları

Ebru Destan ve Mete Okay İnan'ın olaylı boşanma süreci sonrası çocuklarının velayeti konusunda yaşanan sorunlar kamuoyunun ilgisini çekmişti. Bu konu hakkında da konuşan Destan, "Oğullarımızla ilgili sorunları çözdük. Oktay ve Ali babalarıyla beraber vakit geçiriyorlar." dedi.

Ebru Destan, geçmişte katıldığı bir etkinlikte boşanma nedeni olarak yaşadığı şiddeti işaret etmiş, ancak detay vermekten kaçınmıştı. "Kendimle gurur duyuyorum. Büyük sorunlar olmasaydı bu yola başvurmazdım." ifadelerini kullandı.