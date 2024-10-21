Gizli Bahçe'ye Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Semih Kılıçsoy konuk oluyor!

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı yeni dizi "Gizli Bahçe", Salı günü yayınlanacak sürükleyici bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizide, bu hafta izleyicilere büyük bir sürpriz var! Beşiktaş Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Semih Kılıçsoy, dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Futbol sahalarındaki yeteneğiyle dikkat çeken Kılıçsoy, bu kez oyunculuk yeteneklerini sergileyecek.

Dizinin heyecan dolu bölümü, hem dizi takipçilerini hem de futbolseverleri ekran başına çekecek gibi görünüyor. Semih Kılıçsoy’un diziye katılması sosyal medyada da şimdiden büyük bir heyecan yarattı.