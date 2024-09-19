Gizli Bahçe'nin Uluslararası Dağıtımını Calinos Entertainment Üstlendi

"Hidden Garden" adıyla tanıtımı yapılacak ve satışa sunulacak olan dizinin başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin paylaşırken, onlara dizide Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman veçocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.

Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz’ün üstlendiği yeni sezonun merakla beklenen yapımı “Gizli Bahçe”, çok yakında NOW izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan, dizinin başrolleri Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in rol aldığı yeni dizinin konusu ise şöyle; Nazlı (Ebru Şahin), oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar (Murat Yıldırım), vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

TMC Film Kurucusu Erol Avcı dizi ile ilgili: “Gizli Bahçe, özündeki aşk hikayesini, aile olmak, kök salmak gibi derin ve bir o kadar ilgi çekici temalarla tamamlayan bir dizi (veya anlatı). Dizilerden aşina olduğumuz sır ve entrika dolu dünyayı Gizli Bahçe’de aile sıcaklığıyla dengeledik. Daha önce global başarıya ulaşan pek çok işimizde bu dengeyi gözetmiştik. Bu hikâyenin hem yerli hem de uluslararası izleyicide büyük bir karşılığı olduğuna inanıyoruz. Bir de uzun bir aradan sonra tekrar NOW’la çalışmak çok keyifli. TMC, NOW ve CALINOS iş birliği ile hem yurt içinde hem de yurt dışında çok başarılı olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Calinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen dizi ile ilgili görüşlerini: “Aşk ve sırlarla dolu büyüleyici hikayesiyle Gizli Bahçe’nin uluslararası dağıtımını üstlenmekten memnuniyet duyuyoruz. Calinos Entertainment'ın 25. yıl dönümünü kutlarken, Türkiye ve dünyada en çok seyredilen türk dizilerinin yapımcısı olan TMC'ye ve bu hikayeyi izleyiciye ulaştırmadaki önemli rolü için NOW'a uzun süreli ortaklığımız için teşekkür etmek istiyoruz.” şeklinde belirtti.

The Walt Disney Company Türkiye Drama Direktörü Türkan Yurdam ise: “Gizli Bahçe dizisinin bu kadar erken bir aşamada uluslararası alanda yarattığı ilgiden çok memnunuz ve dizinintüm dünyada yankı uyandıracağını umuyoruz. Dizi, başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla en iddialı yapımlarımızdan birisi. İzleyiciler bu dizide çok güzel bir aşk hikayesi izleyecekler. Calinos Entertainment ile olan işbirliğimize de bir yeni projemizi eklemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.”şeklinde açklama yaptı.