Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı

Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz’ün üstlendiği yeni sezonun merakla beklenen yapımı “Gizli Bahçe”nin yayınlanan afişi büyük beğeni topladı.

İLK TANITIM YAYINDA!

Fas ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyüleyici görüntüleriyle açılan ilk tanıtım da izleyiciyle buluştu. Murat Yıldırım’ın ünlü mimar Demir karakterine hayat verdiği dizide Ebru Şahin bekar bir anne olan Nazlı’yı canlandırıyor. Yayınlanan tanıtımda, vefat eden kardeşi Ateş’in bir oğlu olduğunu öğrenen Demir, Memo’yu yanına alabilmek için Nazlı’ya karşı savaş açtığı sahnelerden nefes kesen ilk görüntüler ekrana geldi. Tanıtımda Nazlı‘nın “Herkesin gizli bir bahçesi vardır. Umutlarını, hayallerini, sırlarını gömdüğü...” sözleri dikkat çekti.









Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman veçocuk oyuncu Pamir Boyraz rol alıyor.

“Gizli Bahçe”de;Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle “Gizli Bahçe”, çok yakında NOW’da.