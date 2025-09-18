Gizli Aşk Krize Yol Açtı: ‘Kızılcık Şerbeti’ Dizisi Yeniden Yazılıyor

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa-Firaz ilişkisi krize yol açtı. RTÜK inceleme başlattı, senaryo yeniden yazılıyor. Senarist Merve Göntem gözaltına alındı.

Gizli Aşk Krize Yol Açtı: ‘Kızılcık Şerbeti’ Dizisi Yeniden Yazılıyor
Yayın Tarihi : 18-09-2025 11:10

RTÜK İncelemesi Sonrası Büyük Değişiklik

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, Doğa ile Firaz arasındaki gizli aşk sahneleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen tepkiler üzerine RTÜK inceleme başlattı. İncelemenin ardından dizinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı. Bu hamle, senaryoda köklü değişikliklerin yapılabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Senaryoda Yeniden Yazım Süreci

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizideki Doğa-Firaz ilişkisinin senaryosu yeniden kaleme alınıyor. Bu nedenle de yeni bölüm tanıtımı gecikti. Bu gelişme, dizinin gidişatında önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

Yapımcıdan Açıklama Geldi

Dizinin yapım şirketi Gold Film, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı:
“Üç sezondur olduğu gibi bu sezon da aile kurumuna veya Türk toplumunun değerlerine karşı en ufak bir saldırı söz konusu değildir. Ancak eleştirileri dikkate alıyor ve hassasiyetle yaklaşacağımızı belirtiyoruz. Aile kurumuna ve değerlerimize derin saygımızı korumaya devam edeceğiz.”

Senarist Gözaltına Alındı

Dizinin senaryo ekibinde yer alan Merve Göntem, yıllar önce yazdığı ‘Çıplak’ dizisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bu sözlerin ardından Göntem, “fuhuşa teşvik” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yazar, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Show TV TMSF’ye Devredildi

Bu süreçte bir başka kritik gelişme de kanal cephesinde yaşandı. Dizinin yayınlandığı Show TV, Can Holding’e yönelik operasyon sonrası mahkeme kararıyla TMSF’ye devredilen kuruluşlar arasında yer aldı. Böylece kanal, Habertürk ve Bloomberg HT gibi medya organlarıyla birlikte TMSF bünyesine geçti.

