Gizem Karaca’dan "Kule" Paylaşımı: "Bayağı İlerledim Bu İşlerde!"

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, 9 aylık kızı Yaz ile geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir mola veren ünlü oyuncu, gününün büyük bir kısmını kızıyla oyun parkurunun içinde geçirdiğini itiraf etti.

"Günün Yarısı Bu Çitlerin İçinde Geçiyor"

Kızı Yaz ile birlikte oyuncak bloklardan kule yaptığı anları sosyal medya hesabına taşıyan Karaca, annelik deneyimini esprili bir dille özetledi. Takipçilerine hem kule inşaatındaki başarısını anlattı hem de modern bebeklerin teknoloji merakına dair bir soru yöneltti:

"Bayağı ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?"

"Telefonu Bilerek mi Doğuyorlar?"

Güzel oyuncunun özellikle "Bebekler telefonu nasıl biliyor?" sorusu, diğer annelerden de büyük destek ve yorum aldı. 9 aylık Yaz bebeğin teknolojik aletlere olan merakı, Karaca’nın en çok şaşırdığı konulardan biri oldu.