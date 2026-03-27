Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.

Disney+’tan dev atak! Giray Altınok ve Haluk Bilginer’li "Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi" dizisinin çekimleri başladı. İşte Series Mania’da duyurulan detaylar.

Yayın Tarihi : 27-03-2026 11:30

Disney+, Türkiye’de benzeri görülmemiş fantastik bir yapım için kolları sıvadı. Son dönemin en başarılı isimlerinden Giray Altınok’un imzasını taşıyan ve merakla beklenen ‘Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi’ dizisinin çekimleri resmen başladı. MGX Film tarafından hayata geçirilen projenin ilk detayları, Avrupa’nın prestijli dizi festivallerinden biri olan Series Mania’da dünya çapındaki sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Dev Kadro Bir Araya Geldi

Dizinin en çok dikkat çeken noktalarından biri, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosu oldu. Fantastik öğelerle örülü bu özgün hikayede Giray Altınok’a eşlik edecek isimler arasında; Özge Özpirinçci, usta oyuncu Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Ayşe Tunaboylu ve Başak Parlak gibi birbirinden güçlü yetenekler yer alıyor.

İlk Duyuru Fransa’dan Geldi

Fransa’nın Lille kentinde düzenlenen ve Avrupa dizi sektörünün buluşma noktası olarak kabul edilen Series Mania Festivali, Disney+’ın bu iddialı yerli içeriğinin duyurusuna ev sahipliği yaptı. Türkiye’de daha önce denenmemiş bir türü fantastik bir atmosferle birleştirecek olan dizi, global ölçekte de merak uyandırdı. Disney+, yerel içerik stratejisine bu yüksek bütçeli ve özgün hikayeyle yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

