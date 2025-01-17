Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerinde yer aldığı ‘Başka Bir Sen'den ilk kareler yayınlandı!

Disney+’ın başrollerinde Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın bir araya geldiği, yeni lokal içeriği ‘Başka Bir Sen’den ilk kareler yayınlandı. Komedi türündeki orijinal film ‘Başka Bir Sen’, önümüzdeki aylarda yayına girecek.

Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerinde yer aldığı ‘Başka Bir Sen'den ilk kareler yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2025 15:33

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, bu yıl yayına alacağı yeni lokal yapımlarla ilgili içeriklerini hız kesmeden paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk duyurusu yapılan MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme aldığı, Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerinde buluştuğu komedi türündeki orijinal film ‘Başka Bir Sen’den ilk kareler yayınlandı. 

Aile olabilmenin zorlu ama muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak ve farklı hikayesiyle dikkat çekecek filmin güçlü oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir araya geliyor.

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanır. Farklı ve bir o kadar da eğlenceli hikayesiyle ‘Başka Bir Sen’ çok yakında Disney+’ta...

Disney+ Türkiye, ayrıca yeni reklam özelliğini Şubat 2025'te hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik ile, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekorları kıran filmler, ödüllü ve eleştirmenlerce beğenilen dizilerin yer aldığı herkese hitap eden içerik kütüphanesi sürekli büyüyerek izleyiciye sunulmaya devam ederken hem üyelere hem de reklamverenlere yeni fırsatlar sunuluyor olacak.

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