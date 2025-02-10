Giray Altınok ve Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın bir araya geldiği orijinal film ‘Başka Bir Sen’ için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Mart’ta Disney+’ta seyircilerle buluşacak, komedi türündeki orijinal filmden ilk tanıtım paylaşıldı.

Giray Altınok ve Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in yayın tarihi belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2025 13:06

Disney+, ‘Bir Başka Sen’i seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme aldığı, Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın başrollerinde buluştuğu komedi türündeki orijinal film, 7 Mart’ta yayına giriyor. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen filmden ilk tanıtım yayınlandı. Bir kaza sonucunda hayatları ve hikayeleri sürekli değişen Mümtaz (Giray Altınok) ve Derya’nın (Ezgi Mola) trajikomik sahnelerini gördüğümüz ilk tanıtım, filmde yaşanacak eğlence dolu anlara dair ilk sinyalleri veriyor. 

Aile olabilmenin zorlu ama muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak filmin zengin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

 

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanır.
 

Farklı ve eğlence dolu hikayesiyle ‘Başka Bir Sen’ filmi 7 Mart’ta yayında..

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