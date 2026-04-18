Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası

MGX Film imzasını taşıyan merakla beklenen yeni proje "Gustav Maiyer’in Tuhaf Hikâyesi", prodüksiyon sürecinde heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Başarılı oyuncu Giray Altınok, dizinin yurt dışı çekimleri için rotasını Macaristan topraklarına çevirdi. Bir vampir karakterine hayat vereceği öğrenilen ünlü ismin, çekimlerin yapılacağı Budapeşte şehrine gidiş hikayesi ise duyanları şaşırttı.

Budapeşte Yolunda Motosikletli Macera

Disney Plus platformunda izleyiciyle buluşacak olan dizinin başrol oyuncusu Giray Altınok, set yolculuğunu sıra dışı bir deneyime dönüştürdü. Ünlü oyuncu, İstanbul’dan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye ulaşmak için havayolu yerine karayolunu tercih etti. Motosikletiyle yola koyulan Altınok, zorlu ve keyifli bir yolculuğun ardından hedefine ulaştı.

Yolculuk sırasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir gece mola veren oyuncu, toplamda 1300 kilometre yol kat etti. Motosiklet tutkusuyla bilinen sanatçının bu uzun mesafeyi tek başına aşması, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Uzun yolculuğun ardından sete ulaşan oyuncu, Budapeşte’deki çekim takvimine hızlıca dahil oldu.

Tarihi Şatoda Dev Kadro Bir Araya Geldi

Dizinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Umut Aral otururken, Macaristan çekimleri atmosferiyle büyüleyen tarihi bir şatoda gerçekleştirildi. Yaklaşık bir hafta süren bu çekimlerde, Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli isimleri kamera karşısına geçti. Kadroda Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Alican Yücesoy ve Özge Özpirinçci gibi dev isimler yer alıyor.

Şatonun karanlık ve gizemli atmosferinde çekilen sahnelerin, hikayenin fantastik dokusuna büyük katkı sağlaması bekleniyor. Gustav Maiyer’in Tuhaf Hikâyesi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sınırları aşan prodüksiyon kalitesiyle şimdiden yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından platformdaki yayın tarihi için geri sayım başlayacak.