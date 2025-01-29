Giray Altınok ile Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in afişi yayınlandı

Disney+’ın yeni yerli yapımlarından ‘Başka Bir Sen’ filmi için geri sayım başladı! Ezgi Mola ve Giray Altınok’un başrollerini paylaştığı komedi filmi, Mart ayında izleyiciyle buluşacak.

Giray Altınok ile Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in afişi yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2025 18:54

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu yapım, birbirinden tamamen zıt karakterlere sahip Mümtaz ve Derya’nın hikâyesini konu alıyor. MGX Film yapımcılığında çekilen filmin senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme aldı.

Zengin Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin başrollerine Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi usta isimler eşlik ediyor.

Başı beladan kurtulmayan Mümtaz ve Derya’nın yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, ikiliyi geri dönüşü zor bir döngüye sürüklüyor. Aile olabilmenin zorluklarını ve güzelliklerini mizahi bir dille ele alan film, şimdiden merak uyandırıyor.

Disney+, ‘Başka Bir Sen’ için yayınlanan ilk afişi de paylaştı. Film, izleyicilere bol kahkaha ve duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor!

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