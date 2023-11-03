Giderken 180 bin TL'lik tektaşı da götürmüş! 'Oh, yüzüğü kaptım diyecek'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil (66), kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye ederek evlilik teklifinde bulunmuştu. Yakında nikah masasına oturması beklenen ikiliden kötü haber, geçtiğimiz günlerde gelmişti. Gülseren Ceylan, 12.7 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden şoke eden bir açıklamada bulunmuştu. Ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyuran Ceylan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım."

GİDERKEN YÜZÜĞÜ DE ALMIŞ!

Evlenmeleri beklenirken ayrılan çift, bugün '2. Sayfa' programına konu oldu.

Sunuculardan Gülşen Yüksel, Mehmet Ali Erbil'in ayrılık sebepleriyle ilgili "Ev, araba ve pırlatalar istedi. Zaten kredi kartım ondaydı ama para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin TL'lik değerindeki tektaş yüzüğü de aldı. Sürekli 'Ben onurlu kadınım, kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim ancak vermedi" dediğini aktardı.





"BAKTIKÇA MEHMET ALİ'Yİ HATIRLAYACAKMIŞ"

Müge Dağıstanlı ise araya girerek, şu ifadeleri kullandı:



"Kızcağız hatıra olsun diye almış yüzüğü. Sormuşlar neden aldığını, 'Mehmet Ali Erbil'den bir hatıra olsun diye, baktıkça onu hatırlayacağım' demiş. Nasıl hatırlayacak? 'Oh, iki ayda yüzüğü kaptım' diyecek."





"SEVGİLİ MALİ'CİĞİM, ARTIK BU TÜR ORTAMLARA GİRME!"

Programa konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, bu sözler üzerine; "Çok özeldir, çok severim Mehmet Ali Erbil'i, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ama artık bu tür şeylere katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür ortamlara, diyaloglara girmemeli. Gereksiz, ihtiyacı yok. Türkiye'nin en büyük şovmenlerinden birisi. Sevgili Mali'ciğim, artık bu tür ortamlara girme. Senin ihtiyacın yok biriyle evlenmeye, yüzük takmaya" diye konuştu.