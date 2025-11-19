Gibi Dizisi Neden Bitti? Feyyaz Yiğit Açıkladı: "Çok Para Kazanırken Sonlandırdık"

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde yer aldığı Gibi dizisinin 6. sezonda neden final yaptığını açıkladı. Yiğit, dizinin kendini tekrar etmemesi ve taze kalması için çok para kazanırken projeyi sonlandırdıklarını söyledi.

Gibi Dizisi Neden Bitti? Feyyaz Yiğit Açıkladı:
Yayın Tarihi : 19-11-2025 11:39

Yıllardır devam eden ve her bölümü sosyal medyada viral olan Gibi dizisi final yaptı. Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, neden final kararı verdiklerini açıkladı. Yiğit, projeyi bilinçli bir kararla sonlandırdıklarını belirtti.

"Kendini Tekrar Eden Bir İşe Dönüşmesini İstemedi"

Feyyaz Yiğit, dizinin kendi çizgisini ve taze hissini kaybetmemesi için final kararı aldıklarını vurguladı. Yiğit, "Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik" dedi. Oyuncu, seyircinin özlemesinin daha kıymetli olduğunu söyledi.

"Yaratım Alanı Daraldı, Saygısızlık Olurdu"

Yiğit, devam etmenin seyirciye ve yaptıkları işe saygısızlık olacağını vurguladı. Oyuncu, "6. sezona geldiğinde yaratım alanı daralıyor. Özgürlüğü kaybediyorsun" dedi. Yiğit, final kararının zor olduğunu belirtti: "Çok para kazanırken alınmış zor bir karardı."

