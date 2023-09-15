Geri Ödemesiz 21.840 TL Bir Kaç Güne IBAN'a Yatacak

Sosyal yardımlar günümüzde özellikle de çocuğu olan hanelerin refahını arttırmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. Çocuğu olan hanelere ödenen destekler devam ediyor. Haneye belli bir gelirin altında maaş girmesi durumunda devlet tarafından bir çok destek ödemesi sunuluyor. Çalışsın çalışmasın her hanenin ihtiyacına göre bu ödemeler şekilleniyor. Çok dikkat çeken ödemeler arasında Aile Destek programına ek destekler yer alıyor. Temmuz ayında 2. senesi başlayan destek ödemeleri ile alakalı olarak detaylar da aynı program içerisinde artı 2 ödeme daha dikkat çekiyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi haneye aylık en az 1820 TL ödeme giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen hanelere yılda 15.000 TL'ye varan destek ödemesi yapılıyor. E-devlet üzerinden tamamlanan başvuru işlemleri sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da onay vermesi ile birlikte aylık ödemeler başlıyor. Bu ödemeler ile yılda 22.800 TL arasında destek verilebiliyor. Aile Bakanlığı tarafından sunulan bu yardım programında hanelerin özellikle de çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu destek ödemesinden faydalanabilmekte için belirlenen şartları taşımanız gerekiyor.

1820- 1900 TL destek başvuru şartları

Hükümet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği hanelere ihtiyaçlarına göre bir çok destek ödemesi sunuyor. Bu ödemeler tek seferlik ya da düzenli olarak yapılabiliyor. Başvuru yapıp hak sahibi olan vatandaş da, başvuru yapmak isteyen vatandaş da gün gün destek programlarını araştırıyor. Hane gelirinin düşüklüğünün üst sıralarda olduğu başvuru şartlarında hanede çocuk olup olmadığı ve kaç çocuk olduğu da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye vatandaşı olan, 18 yaşını geçmiş olan, sosyal güvencesi bulunmayan, Hane halkı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan gibi şartları şağlayan bireyleri kapsayan bu destek ödemeleri arasında en çok dikkat çeken Aile destek programı olamkta. Aylık 850 TL-1 TL arasında değişen destek ödemelerine ek bu yardımdan faydalananlar, çocuğu olması durumunda otomatikmen çocuk destek bileşeninden de faydalabiliyor. Bu ödeme de 350 TL-650 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Öte yandan elektrik faturası üzerine olan birey PTT'den artı 260 TL-350 TL ek ödeme alabiliyor.

Destek ödemeleri nereden alınıyor

E-devlet üzerinden sosyal yardımlar sekmesinden tamamlanan başvurular, onay alınması durumunda PTT üzerinden ya da başvuru sırasında verilen IBAN üzerinden yapılabiliyor