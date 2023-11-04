Genel af yolda mı 2023 Mahkumlara ne zaman af çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı 7. Yargı Paketi, toplumu ve hukuk çevrelerini meşgul eden konular arasında yer alıyor. "2023'te genel af gelecek mi?" ve "Mahkumlara ne zaman af çıkacak?" gibi sorular gündemin odağında bulunuyor. İşte, genel af ve 7. Yargı Paketi'nin son durumu hakkında güncel bilgiler...

7. YARGI PAKETİ'NİN İÇERDİĞİ MADDELER:

1- Ev ziyaretlerindeki haciz işlemleri yeniden düzenleniyor: Artık hakim kararı olmadan evlerde haciz uygulaması yapılamayacak. Eşyaların haczedilmesi konusunda yeni korumalar getiriliyor ve ev eşyaları genel olarak haczedilemez hale geliyor. Aşırı haciz uygulamalarına sınırlama getirilerek, borcun miktari ile orantılı bir şekilde haciz yapılması esası benimseniyor.

2- Bağımlılık tedavisi için özel cezaevleri: Bağımlılık yaratan maddelerin ticaretine yönelik suçların cezaları artırılıyor ve bu maddelerle mücadele amacıyla özel ceza infaz kurumları planlanıyor. Bu cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanacak.

3- Arabuluculuk sisteminde değişiklikler: Birçok uyuşmazlık türü artık zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor, böylece çözüm süreçleri hızlandırılıyor.

4- İş ve ticari davalarında arabuluculuk: İtirazın iptali ve diğer bazı davalar için arabuluculuk zorunlu hale getiriliyor ve arabulucunun bilgilendirme yükümlülüğü artırılıyor.

5- Kanun yollarına başvuru süreleri: İtiraz ve temyiz gibi yasal başvuru sürelerinin standartlaştırılması amaçlanıyor, bu süreler iki hafta olarak belirleniyor.

6- Anayasa Mahkemesi önündeki dosyalar: Uzun yargılamalardan kaynaklanan dosyaların çözüme kavuşturulması için yeni bir mekanizma oluşturuluyor.

7- Göçmen kaçakçılığına karşı sert tedbirler: Göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik cezaların ağırlaştırılması, bu suçlarla daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

8- Yabancılar için adli kontrol ve sınır dışı etme: Yabancıların ülke dışına çıkışıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor ve idarenin sınır dışı etme yetkisi güçlendiriliyor.

GENEL AF KONUSUNDA SON GELİŞMELER:

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yargı paketinde şu an itibariyle genel af ile ilgili bir madde bulunmamakta. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda yer alan rüşvet iddialarının incelendiğini ve eğer iddiaların doğru çıkması durumunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) gerekli adımları atacağını belirtti. Ayrıca, Bakan Tunç özel bir "100. yıl affının" olmayacağını da açıkladı.