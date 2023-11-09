Genç oyuncu, Yalı Çapkını’na dahil oldu

Star TV'nin popüler dizisi "Yalı Çapkını," yeni katılan oyuncularıyla dikkat çekiyor. İkinci sezonunda da cuma akşamlarında büyük ilgi gören OGM Pictures tarafından üretilen dizi, kadrosuna bir dizi yeni oyuncu eklemişti. Şimdi ise bir başka isim daha diziye katılıyor. Hülya Duyar'ın canlandırdığı Şefika'nın kızı Ayşen, dizinin hikayesine dahil oluyor.

Genç yetenek Gülen Gedikoğlu, Ayşen karakterini canlandıracak. Yeni bölümde senaryoya katılacağı belirtilen Ayşen, üniversite eğitimi almak amacıyla annesinin yanına yalıya gelecek. Ayşen'in gelişiyle birlikte yalıda yeni bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.