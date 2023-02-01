‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye sürpriz konuk!

Show TV’nin, yapımını BKM’nin üstlendiği, beğeniyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin ekrana gelecek yeni bölümüne sevilen oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden görevli memur ‘Pelin Görkem’ karakterini canlandıracak olan Aktaş, Sadi ile Songül arasında bir kıskançlığa sebep olacak.

Songül, kendisine verilen İtalyan bir uyuşturucu kuryesini koruma görevindeyken bir başka polis memuru olan Pelin Görkem ise Sadi’yi korumak için görevlendirilir. Bu geçici görevler Payaslılar arasında gözle görülür bir çekişmeye sebep olur.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.