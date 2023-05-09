Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım!

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi ve Mert sonunda baba-oğul kavuşmasını yaşadı. Mert kafasındaki soruların cevabını Sadi’den aldı. İkili kaybettikleri zamanı yakalamak için uzun bir liste yaptı. Karabayır Lisesi de Sadi ve Mert’in arasındaki durumu öğrendi. Sadi, Mert’in iyileşmesi için herkesin ilik vermesine ön ayak oldu. Sadi’nin oğluyla ilişkisini sevinçle karşılayan Songül sonunda Derya’nın telefonundan gelen mesajlardan Sadi’ye bahsetti. Sadi mesajlara bir anlam veremezken bu konuyu açıklığa kavuşturmak için Derya ile görüştü. Kafası karışan Derya, mesajları atanın Asuman olduğunu kısa sürede anladı. Araz gerekli parayı toplasa da annesini almaya gittiği mekanda dövüldü. Ancak annesini ne pahasına olursa olsun oradan çıkarmaya karar veren Araz, kendini tehlikeli bir yola soktu. Araz’ın hareketleri Aylin’in dikkatinden kaçmayınca, Aylin hemen durumu Sadi’ye haber verdi. Sadi ve Songül’ün müdahalesiyle Araz, yıllar süren anne hasretine son verdi. Annesini eve getiren Araz’ın mutluluğu pavyon sahibinin tamirhaneyi basmasıyla yarım kaldı. İçeriden çıkamayacağını anlayan Servet’in gözünü intikam bürüdü. Başsavcıyı yakın takibe alan Servet, savcının Sadi ile buluşmasın fırsat bilip planını devreye soktu. Adamlarına savcıyı yok etmelerini emretti ve suçun Sadi’nin üzerine kalması için büyük bir tuzak kurdu. Final sahnesinde Servet’in hain tuzağına düşen Sadi, polislerin olay yerine gelmesiyle köşeye sıkıştı. Sadi’ye kelepçe takılırken bu anları izleyen Songül büyük bir şok yaşadı. Songül’e suçsuz olduğunu ve her şeyin bir tuzak olduğunu anlatan Sadi’nin içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 39. Bölüm 2. Tanıtımı;