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Gecce Magazin Haberleri

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz isim!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, SHOW TV ekranında beğeniyle izlenen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yayınlandığı her bölümüyle reyting listesinin üst sıralarında yer alırken karakterleri ve hikayesiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait yapımın usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan kadrosuna Pamir Pekin dahil oldu. Pekin, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de ‘Kıvanç Zevret’ karakterine hayat verecek.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz isim!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-10-2022 16:18

Başarılı bir cerrah olan Kıvanç, güven problemleri nedeniyle bugüne kadar yalnızca bir kez ciddi ilişki yaşamıştır. Derya ile bu anlamda ortak bir noktaya sahip olan Kıvanç, hayatında yeni bir sayfa açmak için Karabayır Merkez Hastanesi’nde başhekim olarak göreve başlar. Sadi ile ortak bir geçmişi olan Kıvanç, içinden çıkılması zor yeni bir duruma sebep olur…

SHOW TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de. 

 

 

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