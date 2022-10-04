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Gecce Magazin Haberleri

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de romantik anlar!

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Romantizm dolu bir bölümün sinyallerini veren tanıtımda Gizem ve Mert artık duygularını gizlemeyi bırakıp sevgili olurken Ozan evine geri dönüyor. Songül, Sadi’yi yanağından öperek şaşırtırken Payaslı’dan da karşı hamle geliyor. İkilinin yakınlaştığı bu anlar merakla bekleniyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de romantik anlar!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-10-2022 14:47

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çevirmede görevli Songül, şüpheli bir aracın hızla kaçmasıyla takibe başladı. Aracı kullananlar Songül’ü metruk bir evde köşeye sıkıştırdı ancak Songül tek başına teröristlerin ele geçirilmesini sağladı. Songül’ün bu başarısı bütün haberlerde yer alırken emniyet tarafından da ödüllendirildi. Songül’ü haberlerde gören Najat, peşine düştü ve onu ortadan kaldırmak için planını devreye soktu. Ancak Najat’ın yanına sızan Yaver, Sadi ile birlikte Songül'ü korumayı başardı. Gizem, Rıza’nın dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddetti ama ev sahibi tarafından eşyalarıyla evlerinden çıkarılan anne kız, mecburiyetten kendilerini Rıza’nın kapısında buldu. Araz’ın gerçek yüzünü gören Derya, tamirhaneye giderek Nevzat’la bir konuşma yaptı. Nevzat’ın Derya’ya karşı davranışlarını uzaktan izleyen Sadi, Nevzat’ı uyarmaktan geri durmadı. Kırdarlar hakkında edindikleri bilgileri emniyete bildirmek için yola çıkan Sadi ve Songül, kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. 

 

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

 

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 12. Bölüm 2. Tanıtımı;

 

Eser Yenenler tanınmayacak halde!
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