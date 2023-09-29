Gelinim Mutfakta kim elendi? 29 Eylül haftanın birincisi hangi yarışmacı

Gelinim Mutfakta'nın Heyecan Dolu Finali: 10 Bilezik ve Çeyrek Altın Kimin Olacak? Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması 29 Eylül 2023 Cuma Gelinim Mutfakta'da bu hafta sona eriyor. Her gün farklı bir heyecana sahne olan bu yarışmada, haftanın finaliyle kimin eleneceği, kiminse haftanın birincisi olup ödülleri kazanacağı büyük bir merak konusu.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün final günü! Nursel Ergin'in renk kattığı programda gelinler, kaynanalarının puanlarıyla çeyrek altın ve 10 bilezik için kıyasıya bir rekabet içinde. Peki bu haftanın elenen gelini kim? Ve ödülleri kimler kazandı?

Nursel Ergin İle Gelinim Mutfakta

Bilindik enerjisi ve sempatik tavırlarıyla yarışmayı sunan Nursel Ergin, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kayınvalidelerin puanlarıyla her gün bir yarışmacının mutfağa veda ettiği programda, bu hafta kimin eleneceği ve ödüllerin kime gideceği büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ekrana Kilitleyen Yarışta Bugünün Sonuçları

Nursel Ergin eşliğindeki yarışta gelinler, kaynanalarının puanlarıyla günü zirvede tamamlamaya çalışıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altını cebine koyarken, haftalık puan sıralamasında birinci olan gelinse 10 bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta'da Kim Elendi?

Elenen gelin açıklandığında bu bölümde sizlerle paylaşacağız.

Günün Birincisi: Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Bugünkü yarışı kimin kazandığını ve çeyrek altını kime gittiğini, sonuçlar açıklanır açıklanmaz bu bölümde bulabilirsiniz.

Haftanın Birincisi: 10 Bilezik Kimin Oldu?

Hafta genelinde en yüksek puanı kim topladı? 10 bileziğin sahibi kim oldu? Tüm bu soruların yanıtlarını haftanın birincisi belli olduğunda burada bulabilirsiniz.