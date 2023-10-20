Gelinim Mutfakta kim elendi 20 Ekim 2023 Haftanın birincisi kim

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali nefes kesiyor. Programın sunucusu Nursel Ergin, haftanın kazananını ve elenen isimlerini canlı yayında duyuruyor. 20 Ekim tarihli puan durumu ile yarışmada bu hafta neler yaşandı? Bu hafta hangi gelin elendi? İşte merak edilen detaylar...

20 Ekim Gelinim Mutfakta: Altın Bilezikler Kimin Oldu?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta'da kazananlar ve kaybedenler var. Günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi tam 10 altın bileziği evine götürüyor. Yarışmada altın bilezikleri kimin kazandığını ve hangi gelin-kaynana ekibinin veda ettiğini öğrenmek için puan tablosunu takip edin!

Gelinim Mutfakta'nın geçen haftaki bölümünde gelin Yeşim, tam 90 puan toplayarak haftanın birincisi oldu. Ancak bu hafta birinci olan gelinin kim olduğu henüz belli olmadı. Yeni birincinin kim olduğu açıklandığında haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA Haftanın Birincisi

Geçen hafta Özlem gelin yarışmadan elenmişti. Bu hafta yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide ise henüz açıklanmadı. Hangi gelinin elendiği ve kayınvalidenin kim olduğu en kısa sürede haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Elendi?

Son haftanın elenen ismi Özlem olmuştu. Ancak bu hafta yarışmadan ayrılan gelin ve kayınvalide kim? Açıklandığında sizi bilgilendireceğiz.

Çeyrek Altını Kim Aldı?

Cansu ve Tuğba geçen hafta eşit puana ulaştı. Aralarında yapılan kura çekimi sonucunda Cansu, çeyrek altını kazanan isim oldu. Ancak, bu haftanın çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu henüz belli değil. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Cansu Yeniden Gündemde!

Cansu'nun yarattığı sürprizler bitmek bilmiyor! Yeni bölümde, davetiye tasarımıyla stüdyoyu şaşırtan Cansu, Nursel Ergin ve Yeşim'in de dikkatini çekti. Cansu'nun bu hareketi kayınvalidesi için bir nispet miydi?

Dört Takımın Rekabeti Sürüyor!

Yarışmada dört takımın mücadelesi devam ediyor. Sultan kebabı yapımında hangi sonuçların elde edildiği ve sıralamanın nasıl oluştuğu merak ediliyor. 19 Ekim tarihli puanlar ve birinci isim, sonuçlar belli oldukça sitemizde olacak!