"Gelin" Dizisinde Flaş Transfer! Şebnem Özinal Anne Rolüyle Dönüyor.

Kanal 7 ekranlarında üçüncü sezonuyla fırtınalar estiren ve dev bütçeli yapımlara reytinglerde kafa tutan "Gelin" dizisi, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başrollerini Talya Çelebi ve Cenay Türksever’in paylaştığı diziye, Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi dahil oldu.

Beyza’nın Annesi Geliyor

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Şebnem Özinal, "Gelin" dizisiyle el sıkıştı. Başarılı oyuncunun dizideki rolüne dair detaylar da netleşmeye başladı:

Karakter Detayı: Şebnem Özinal, dizide Beyza (Çisel Kuşkan) karakterinin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hikayeye Yeni Soluk: Usta oyuncunun gelişiyle birlikte dizideki aile dengelerinin ve entrikaların nasıl değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Tiyatro Sahnelerinden Setlere

Şebnem Özinal, ekranlardan uzak kaldığı dönemde tiyatro sahnelerinde başarıdan başarıya koştu. Usta oyuncu, 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve kadrosunda Taner Barlas, Ekin Aksu gibi isimlerin bulunduğu "Kürk Mantolu Madonna" oyununda başrol performansıyla adından söz ettiriyordu.

Günlük Dizilerin Reyting Başarısı

Film Yapım Merkezi imzalı "Gelin", günlük dizi formatında olmasına rağmen ana akım kanallardaki yüksek bütçeli projelerle yarışmasıyla dikkat çekiyor. Kadroya Şebnem Özinal gibi tecrübeli bir ismin katılması, dizinin üçüncü sezonundaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.