Geleneksel Müzikle Rapin Buluşması: Ceza Sıra Gecesinde Yerli Plaka Söyledi

Türkçe rap müziğin öncüsü, benzersiz tarzı, hızlı okuma tekniği ve milyonların diline pelesenk olan hitleriyle müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Ceza (Bilgin Özçalkan) magazin ve müzik kulislerinde günlerce konuşulacak renkli bir olaya imza attı. Holocaust, Yerli Plaka, Suspus ve Sagopa Kajmer ile birlikte müzik tarihine kazıdıkları Neyim Var Ki gibi unutulmaz eserlerle her kuşaktan dinleyicinin kalbini fetheden ünlü rapçi bu kez yolunun düştüğü Şanlıurfa'da herkesi şaşırttı. TEKNOFEST kapsamında şehre giden ve unutulmaz bir konsere imza atan sanatçı katıldığı geleneksel bir sıra gecesinde mikrofonu eline alarak adeta tarihe geçti.

TEKNOFEST İçin Şanlıurfa'daydı

TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kurulan ana sahnesinde binlerce müzikseverle buluşan ve coşkulu bir konsere imza atan Ceza sahnedeki enerjisiyle büyülemişti. Konser sırasında giydiği yöresel Siverek şalvarı ile Şanlıurfa halkının büyük sevgisini kazanan ve yerel kültürle kurduğu bu samimi bağla takdir toplayan ünlü rapçi şehirdeki müzik mesaisini sadece konser alanıyla sınırlı bırakmadı.

Sıra Gecesinde Beklenmedik Sürpriz

Şanlıurfa'nın en köklü ve renkli geleneklerinden biri olan sıra gecesine katılan Ceza burada da kahkahaların ve müziğin merkezinde yer aldı. Gecede bulunan müzikseverlerin ve katılan konukların yoğun isteğini kırmayan ünlü rapçi geleneksel enstrümanların ve sıra gecesi atmosferinin ortasında mikrofonu eline aldı.

Türkçe rapin en ikonik parçalarından biri olan Yerli Plaka'yı kendine has tarzı ve muazzam ritmiyle seslendiren Ceza'nın o anları mekandakiler tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Geleneksel fasıl kültürü ile modern hip-hop müziğin bu eşsiz ve sıra dışı buluşması geceye damga vuran en özel detay oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sıra gecesinin samimi ve sıcak ortamında kaydedilen bu eğlenceli ve nostaljik görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın en çok paylaşılan ve konuşulan videoları arasına girdi. Rap müziğin sert ritimlerini Şanlıurfa'nın otantik sıra gecesi atmosferiyle harmanlayan Ceza'nın bu sempatik ve içten halleri

takipçilerinden ve sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Şanlıurfa ziyaretini unutulmaz anılarla tamamlayan başarılı sanatçı müziğin evrensel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.