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Geleceğin Önderlerine Destek! IBAN'a Yatacak 3.000 TL Tüm Öğrencileri İlgilendiriyor

Geçtiğimiz sene pilot illerde başlayan ve bu sene her il de hak sahibi olmayı kazanan öğrenciye sunulacak olan yol yardımı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. 

Geleceğin Önderlerine Destek! IBAN'a Yatacak 3.000 TL Tüm Öğrencileri İlgilendiriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-09-2023 23:02

Geçtiğimiz sene pilot illerde başlayan ve bu sene her il de hak sahibi olmayı kazanan öğrenciye sunulacak olan yol yardımı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. 

2022 2023 eğitim öğretim yılı öğrencilere sunulan destekler bakımından adeta bir dönüm noktası olmuştu. Geçtiğimiz sene birçok yeni program ve hizmet hayata geçirilmiş iken 2023 2024 ve eğitim öğretim yılının başladığı Şu günlerde öğrenciye sunulan destek ödemelerinin devam edip edilmediği araştırılıyor. İşte geçtiğimiz sene başlatılan öğrencilere yönelik yol yardımı programı ile alakalı detaylarda, öğrencinin eğitim hayatı boyunca karşılaştığı maddi zorluklar karşısında devlet yanında olduğunu ispatlamıştır.

Öğrencilere yol yardımı ödemesi ile alakalı hak sahibi öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca karşılaştığı zorluklar karşısında destek olunması hedefleniyor. Öğrencilere sağlanan destek programları onların eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmalarını hedeflerken, eğitim hayatları Sonrasında da istedikleri hedefe ulaşmalarını sağlamaktadır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 eğitim öğretim senesinde 400.000 öğrenciye ulaşım desteği sağlanacak. 300 milyon TL bütçenin ayrıldığı öğrenciye yol yardımı desteği ile birlikte öğrenciler 750 TL tek sefer olmak üzere 4 seferlik gideri devlet tarafından karşılanacak. Böylece toplamda 3000 TL ödeme yapılacak.

Öğrenciye eğitim desteğinden faydalanmak için şehir dışında eğitim görülmesi şartı bulunmaktadır. Öğrencinin ailesini öğrencinin okuduğu okuldan farklı şehirde yaşaması şartı bulunmaktayken 25 yaşının altında olunması ve T.C vatandaşı olunması şartları bulunmaktadır. .

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