Geleceğe ışık tuttular



Proje kapsamında Işıklı öğrenciler bölgedeki yüzlerce çocuk ve genç için yeni yıl hediyeleri gönderdi.

Projenin Lojistik Ana Sponsoru olan Perra Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem ‘’Milletçe yaşadığımız bu büyük afeti unutmamak da unutturmamakta hepimizin görevi. Depremzede vatandaşlarımız için şartlar halen çok zorlayıcı. FMV Işık Okulları öğrencilerini böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri için kutluyorum. Bizler Lojistik kısmıyla alakalı yeni yıl vesilesiyle elimizden geleni yaptık, her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bizlere’’ dedi.