Geleceğe ışık tuttular

FMV Işık Okulları öğrencileri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde en büyük yarayı alan bölgelerden biri olan Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçesine destek için, sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. 

Geleceğe ışık tuttular
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-01-2024 16:58


Proje kapsamında Işıklı öğrenciler bölgedeki yüzlerce çocuk ve genç için yeni yıl hediyeleri gönderdi. 

Projenin Lojistik Ana Sponsoru olan Perra Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem ‘’Milletçe yaşadığımız bu büyük afeti unutmamak da unutturmamakta hepimizin görevi. Depremzede vatandaşlarımız için şartlar halen çok zorlayıcı.   FMV Işık Okulları öğrencilerini böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri için kutluyorum.  Bizler Lojistik kısmıyla alakalı yeni yıl vesilesiyle elimizden geleni yaptık, her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bizlere’’ dedi.

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