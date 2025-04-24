Filmin yönetmeni Jennifer Kaytin Robinson’ın bu versiyon daha cesur ve şiddetli dediği ‘Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’dan fragman yayınlandı. Başta Jennifer Love Hewitt ve Freddie Prinze Jr.’ın performansları olmak üzere yeni hikâyesiyle merak edilen film seyircilere hem nostalji hem de katlanarak artan bir gerilim yaşatacak.

Konu: Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişiden yardım istemek zorunda kalırlar.

Jennifer Kaytin Robinson’un yönettiği, Neal H. Moritz’in yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosunda Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung ve Nicholas Alexander Chavez yer alırken, filmin 1997 versiyonundaki yıldızları Freddie Prinze Jr. ve Jennifer Love Hewitt de yeni hikâye için kamera karşısına geçti.

‘Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’, TME Films dağıtımıyla 18 Temmuz’da sinemalarda!