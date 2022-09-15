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Gecce Magazin Haberleri

'Geccenin Ucunda'dan etkileyici tanıtım!

Star’ın yeni dizisi 'Gecenin Ucunda'dan etkileyici bir tanıtım yayınlandı. Hikayesinden ipuçlarının yer aldığı dizinin tanıtımında, tüm oyuncular performanslarıyla göz doldurdu. Neslihan Atagül Doğulu’nun hayat verdiği Macide karakterinin söylediği “Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun” sözleri ise tanıtıma damga vurdu.

'Geccenin Ucunda'dan etkileyici tanıtım!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-09-2022 16:45

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Star ekranında seyirci ile buluşmak için gün sayan “Gecenin Ucunda”, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

Göz alıcı mekanları, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici öyküsü ve masalsı aşk hikayesiyle “Gecenin Ucunda” yakında Star’da…

 

 

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