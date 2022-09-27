'Geccenin Ucunda' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve STAR ekranında seyirci ile buluşmak için gün sayan “Geccenin Ucunda”, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun en iddialı yapımlarından biri olan 'Geccenin Ucunda', göz alıcı mekanları, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici öyküsüyle izleyiciyi derinden etkilemeye hazır…

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.



