Gecce Mekan Life Style organizasyonunda Aperitiftime davetine İstanbul'un en popüler isimleri katıldı!

Aperitiftime ile İtalyan güneşini kadehlere sığdıran ünlü isimler yaza ve güneşe merhaba diyerek Serhan Sokulgan'ın müzik direktörlüğünü yaptığı partide müzikler ile hem ambiyansın hem de leziz atıştırmalıklarla günün keyfini çıkardılar.

Burcu Kıratlı, Özge Ulusoy, Ayşe Tolga, Ayşe Boyner, Balçiçek İlter, Emel Yıldırım, Pınar Eczacıbaşı, Yağmur Kalyoncu, Sedef Çalarkan, Tuğba Melis Türk, Gülay Kamaz , Nur Viral, Aysun Kaba, Sonay Ölçücüer, Uğurkan Erez, Sibel Tan, Ebru Erberdi, Cem Özkök, Mihriban Seyhan , Aret Vartanyan, Deren Karaca, Pınar Yaranır, Serhat Kayapınar, Özlem Yarar, Duygu Aydeniz, Merve Fırat, Aypen Telci, Müge Tezman Sırmabıyık, Reyhan İpekel, Bekir Saçar, Aslı Saçar, Nalan Aksoy, Şükran Yıldız , Bilge Öztürk ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı davette çok renkli görüntüler ve keyifli anlar kameralarımıza yansıyanlardı.



İşte o davetten renkli kareler:

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