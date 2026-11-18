Yeni yayın dönemi için hazırlıkları büyük bir titizlikle devam eden ve şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başaran Deli Divane projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Başarılı yapımlara imza atan OGM Pictures tarafından hazırlanan dizinin yayınlanacağı kanal konusunda kulislerde dolaşan iddialar yerini somut bir değişikliğe bıraktı. Uzun süredir Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı konuşulan iddialı yapım yayın hayatına başlamadan önce kanal değişikliğine gitti.

Show TV Yerine TV8 Ekranlarında İzleyiciyle Buluşacak

Televizyon dünyasının merakla beklediği projeler arasında gösterilen dizinin cast ve mekan çalışmaları aralıksız sürüyor. Başrolünde genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden Ebrar Karabakan'ın yer alacağı yapımın çekimleri, dokusu ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Kulislerden sızan son bilgilere göre yapım şirketi ile kanal arasındaki görüşmelerin ardından dizinin yayın adresi netleşti ve Deli Divane'nin Show TV yerine tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkmasına karar verildi.

Gaziantep Atmosferi ve Güçlü Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

OGM Pictures imzalı bu yeni projenin kanal değiştirmesi, televizyon ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ebrar Karabakan'ın hayat vereceği karakter etrafında şekillenecek olan hikayenin Gaziantep'in büyüleyici atmosferinde çekilecek olması diziye ayrı bir derinlik katacak. Oyuncu kadrosuna katılacak diğer isimlerin ve yayın tarihinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması beklenirken tv8 ekranlarında boy gösterecek olan yapımın izleyiciyle buluşacağı gün şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.