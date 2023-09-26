Ganire Paşayeva öldü mü?

Ganire Paşayeva, son dönemlerde mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ganire Paşayeva kimdir, öldü mü? Ganire Paşayeva'nın son durum bilgisi Özellikle son günlerdeki sağlık durumunun ciddiyeti ile gündemde yer alan Azerbaycan Milletvekili'nin şu anki sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ganire Paşayeva kimdir ve şu anki sağlık durumu nedir?

Ganire Paşayeva Kimdir?

Ganire Paşayeva, Azerbaycanlı bir politikacı ve gazetecidir. 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz ilçesine bağlı Düz Kırıklı kentinde doğmuştur. Eğitim hayatını Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak başladığı medya kariyerini farklı görevlerle sürdürmüş, 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nda halkla ilişkiler bölüm başkanı olmuştur.

2005 yılında Azerbaycan Meclisine Tovuz milletvekili olarak seçilen Paşayeva, Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı olarak da görev yapmıştır. Ayrıca, Azerbaycan'ı Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde temsil eden kurulun üyesidir.

Kişisel yaşantısında, Azerbaycan Türkçesi'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmektedir. "Aşk Başka" adında bir şiir kitabı da bulunmaktadır. 2017'den itibaren Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

45 yaşındaki Ganire Paşayeva'nın komada olduğu öğrenildi. CNN TÜRK'te Fulya Öztürk'ün aktardığına göre, son saatlerde sosyal medyada öldüğüne dair haberler yayılmış, ancak bu haberler yalanlanmıştır. Paşayeva'nın durumu oldukça ciddidir ve yoğun bakımda tedavi görmektedir. Önceki yıl kilo problemleri nedeniyle mide küçültme ameliyatı olan Paşayeva, sonrasında bir dizi rahatsızlık yaşamıştır. En son iki gün önce evinde tansiyonunun aniden düşmesi üzerine acilen hastaneye kaldırılmıştır.