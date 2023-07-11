Gamze Topuz-Tümer Metin aşkı bitti! Eski futbolcu tek başına tatilde görüntülendi

Uzun süredir birlikte olan ünlü oyuncu Gamze Topuz ve eski futbolcu Tümer Metin'in aşkı sona erdi. Ayrılıkları ortaya çıkan çiftten Tümer Metin, yalnız başına bir tatil için Çeşme'yi tercih etti. Ayrılığın ardından dinlenmek için Alaçatı'daki evine giden Metin, önceki gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi.

Tek başına güneşlenirken, 48 yaşındaki Tümer Metin sık sık telefonla konuşurken objektiflere yansıdı. Bu görüntüler, çiftin ayrılık sürecinde Metin'in biraz zaman geçirmek ve dinlenmek için tek başına tatil yapma kararı aldığını gösteriyor.

Gamze Topuz ve Tümer Metin'in ayrılık haberi, hayranlarını ve medyayı şaşırttı. Yaklaşık 8 yıl süren ilişkilerinin sona ermesi, çiftin takipçileri arasında üzüntü yarattı.