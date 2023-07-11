  • 11 TEMMUZ Salı 16:54
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Gamze Topuz-Tümer Metin aşkı bitti! Eski futbolcu tek başına tatilde görüntülendi

Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu Tümer Metin'in büyük aşkı bitti. Ayrıldıkları ortaya çıkan ikiliden Metin, tek başına Çeşme'ye tatile gitti.

Gamze Topuz-Tümer Metin aşkı bitti! Eski futbolcu tek başına tatilde görüntülendi
Yayın Tarihi : 2023-07-11 12:24

Uzun süredir birlikte olan ünlü oyuncu Gamze Topuz ve eski futbolcu Tümer Metin'in aşkı sona erdi. Ayrılıkları ortaya çıkan çiftten Tümer Metin, yalnız başına bir tatil için Çeşme'yi tercih etti. Ayrılığın ardından dinlenmek için Alaçatı'daki evine giden Metin, önceki gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi.

Tek başına güneşlenirken, 48 yaşındaki Tümer Metin sık sık telefonla konuşurken objektiflere yansıdı. Bu görüntüler, çiftin ayrılık sürecinde Metin'in biraz zaman geçirmek ve dinlenmek için tek başına tatil yapma kararı aldığını gösteriyor.

Gamze Topuz ve Tümer Metin'in ayrılık haberi, hayranlarını ve medyayı şaşırttı. Yaklaşık 8 yıl süren ilişkilerinin sona ermesi, çiftin takipçileri arasında üzüntü yarattı. 

 

Benzer Haberler
Özkan Uğur'a veda: Cem Yılmaz'ın gözyaşları Özkan Uğur'a veda: Cem Yılmaz'ın gözyaşları
Mustafa Ceceli'den eşi Selin İmer'e: Güneş seninle her gün farklı doğuyor Mustafa Ceceli'den eşi Selin İmer'e: Güneş seninle her gün farklı doğuyor
Öykü Karayel, Çeşme tatilinde! Öykü Karayel, Çeşme tatilinde!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!
Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim! Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim!
Merve Boluğur çocuk havuzunda eğlendi Merve Boluğur çocuk havuzunda eğlendi
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!

Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi!
  • 10-07-2023 21:27

Cumhurbaşkanı mutlu, mesut etti! hesaplarınıza hemen bakın! Vatandaşa toplam 3.950 TL ödeme müjdesi!

MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir? İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş!
  • 09-07-2023 14:08

MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir? İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş!

Destekler ardı ardına geldi! E-Devlet’te başvurular bugün başladı! Destekler maaşa dönüştü!
  • 10-07-2023 10:37

Destekler ardı ardına geldi! E-Devlet’te başvurular bugün başladı! Destekler maaşa dönüştü!