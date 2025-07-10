Gamze Topuz ile Demir Demirhisar’dan Romantik Boğaz Turu

Gamze Topuz ile sevgilisi Demir Demirhisar, Aşiyan’da yürüyüş yaptıktan sonra tekneyle Boğaz turuna çıktı. Çiftin neşeli halleri dikkat çekti.

Gamze Topuz ile Demir Demirhisar’dan Romantik Boğaz Turu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2025 14:01

Oyuncu ve şarkıcı Gamze Topuz, sevgilisi ünlü şef Demir Demirhisar ile birlikte Aşiyan Sahili’nde objektiflere yansıdı. El ele yürüyen çift, güne romantik bir yürüyüş ile başladı. Ardından kiraladıkları tekneye binerek Boğaz turuna çıktı.

El Ele Boğaz'a Karşı

Güneşli havayı fırsat bilen çift, Aşiyan’da yürüyüş yaparken görüntülendi. El ele yolun karşısına geçen Gamze Topuz ve Demir Demirhisar, samimi halleriyle dikkat çekti. Doğallıkları ve rahat tavırlarıyla objektiflere poz veren ikili, yürüyüş sonrası tekneye binerek kısa bir deniz turuna çıktı.

Tekneye geçmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, neşeli halleriyle oldukça keyifli olduklarını gösterdi.

Boğaz’da Aşk Turu

Romantik yürüyüşün ardından başlayan Boğaz gezisi, çiftin hem baş başa hem de arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlara sahne oldu. Topuz ve Demirhisar, daha sonra yakın dostlarının da katıldığı bir tekne turuyla İstanbul’un serin sularında günü tamamladı.

Denizin ortasında kahkahalar eşliğinde sohbet eden çift, hem aşklarını hem de yazın enerjisini doyasıya yaşadı.

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