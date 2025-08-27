Gamze Topuz: “Hayatımda kimse yok, taliplerime duyurulur”

Gamze Topuz, Bebek’te görüntülendi. Kızıyla aynı projede rol alacağını açıklayan oyuncu, “Hayatımda kimse yok, taliplerime duyurulur” dedi.

Oyuncu Gamze Topuz, Bebek’te objektiflere yansıdı. Yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü isim, yeni projesinde kızıyla birlikte kamera karşısına geçeceğini açıkladı. Ayrıca aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni projesinde kızıyla rol alacak

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gamze Topuz, yeni işi için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, “Benim için çok anlamlı bir iş olacak. Çekimlere başladık. Kızım da bu projede yer alacak. Kostüm provasına benimle gelmişti. Çocuk oyuncu arıyorlardı, bana sordular ‘Oynamak ister mi?’ diye. Sahneleri de benimle olacak. Bize güzel bir anı kalsın istedim” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kızının oyunculuk hevesinden de bahseden Topuz, “Zaten çok hevesliydi. Yıllardır bizi televizyonda izliyor ve olması gerekenin bu olduğunu düşünüyor kendince. Ben de oyuncu olduğum için asla pişman değilim. Sevdiğim işi yapıyorum ve mesleğimden para kazanıyorum” dedi.

Aşk hayatına dair samimi açıklama

Yaklaşık iki yıl önce Tümer Metin ile yollarını ayıran Gamze Topuz, basın mensuplarının özel hayat sorularına da yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Tümer beyle ayrılalı yaklaşık iki sene oldu ama konuşarak, anlaşarak ayrıldık. Kızım da kendisiyle görüşüyor. Şu an hayatımda biri yok, taliplerime duyurulur” ifadelerini kullandı.

Topuz, sözlerine şöyle devam etti: “İlişki zaten istemekle alakalı bir şey değil. Birisiyle tanışıyorsun, olacağı varsa oluyor. Günümüzde ilişkiyi başlatmak ve sürdürebilmek gerçekten çok çaba isteyen bir şey.”

