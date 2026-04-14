Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Gamze Özçelik 8 yıl sonra setlere dönüyor! Ünlü oyuncu TRT'nin Operasyon Alesta dizisinde Afrika'da görev yapan bir Türk mühendisi canlandıracak.

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
Yayın Tarihi : 14-04-2026 11:28

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, hayranlarını heyecanlandıran bir kararla setlere geri dönüyor. Yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren sanatçı, TRT’nin uluslararası dijital platformu için hazırlanan dev projede başrolü üstlenecek.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta Dizisiyle Dönüyor

Bir dönemin en sevilen isimlerinden biri olan Gamze Özçelik, tam 8 yıl aradan sonra oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı isim, TRT çatısı altında çekilecek olan Operasyon Alesta dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dijital platformlar için üretilen yüksek prodüksiyonlu yapımlar arasında yer alan bu dizi, Özçelik’in yıllar sonraki ilk durağı olacak. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen proje, şimdiden magazin ve televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sanatçının setlere dönüş kararı, kulislerde yılın en dikkat çeken gelişmeleri arasında gösteriliyor.

Afrika’da Görev Yapan Türk Mühendisi Canlandıracak

Dizinin hikayesi ve karakter detayları yavaş yavaş netlik kazanıyor. Gamze Özçelik, bu yeni serüveninde Afrika kıtasında görev yapan Zeynep isimli bir Türk mühendise hayat verecek. Karakterin yardımsever ve güçlü yapısı, oyuncunun gerçek hayattaki yardım projeleriyle benzerlik taşıması bakımından dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteklediği yapım, stratejik ve askeri unsurları da içinde barındıracak. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizi, izleyicilere hem aksiyon hem de dram dolu bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Önümüzdeki günlerde sete çıkması planlanan dizi, sadece Gamze Özçelik ile değil, kadrosundaki diğer popüler isimlerle de öne çıkıyor. Yapımda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik ve Aslıhan Güner gibi başarılı oyuncular rol alacak. Senaryosunu Onur Böber’in kaleme aldığı hikaye, uluslararası arenada ses getirecek bir kurgu üzerine inşa ediliyor. Gamze Özçelik, bu güçlü kadroyla birlikte Türk mühendislerinin yurt dışındaki zorlu görevlerini ekrana taşıyacak. Hayranları, ünlü oyuncunun performansını ve yıllar sonra değişen oyunculuk tarzını merakla bekliyor. Sanatçının bu dönüşü, dizi sektöründeki taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

