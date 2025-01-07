Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın manken sevgilisi ortaya çıktı

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, özel hayatıyla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın sevilen futbolcusu, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Ancak dikkat çeken detay, Yılmaz’ın yanındaki isim oldu.

Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermeyen 24 yaşındaki futbolcunun, 25 yaşındaki ünlü manken Simge Esin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenilirken, bu durum hayranlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’daki performansıyla taraftarların gönlünü kazanırken, kadın hayranları arasında da büyük ilgi görüyor. Simge Esin ile aşk yaşadığı haberinin ardından çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde konuşulmaya başladı.

Mekan çıkışında açıklama yapmayan Yılmaz, sessizliğini koruyarak hızlıca uzaklaştı. Çiftin bu sürpriz ilişkisi, magazin dünyasında şimdiden merak konusu oldu!