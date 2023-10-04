Galatasaray, Manchester United Deplasmanında Tarih Yazdı

Galatasaray, Manchester'dan zaferle ayrıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında kritik bir deplasman zaferi elde etti. Maç boyunca iki defa geriye düşmesine rağmen 3-2'lik sonuçla sahadan ayrılan Sarı-Kırmızılılar, bu zaferin yanı sıra bir penaltı vuruşunu da değerlendiremedi.

Maçın Genel Özeti

A Grubu'ndaki bu zorlu mücadelede Galatasaray, Manchester United'ın evi Old Trafford'da etkileyici bir performans sergiledi. Sarı-Kırmızılı ekip, iki defa geriye düşmesine rağmen 3 golle cevap verdi.

Goller, 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi tarafından kaydedildi. Manchester United cephesinde ise golleri 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund buldu. Galatasaray'dan Mauro Icardi, 78. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manchester United'ta Casemiro, maçın 77. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kritik galibiyetin ardından Galatasaray, grupta puanını 4 yaparak ikinci sıraya oturdu. Manchester United ise iki maç sonrasında puan alamadı.

Grubun Durumu

Galatasaray, gruptaki sonraki karşılaşmasında 24 Ekim'de Bayern Münih ile evinde kozlarını paylaşacak. Öte yandan Manchester United, Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak.

A Grubu Puan Durumu: